Biotekselskabet Genmabs kvartalsregnskab ligger under sidste års, men for 2019 fastholdes forventningerne.

Danske Genmab fastholder forventningerne til omsætning og driftsresultat i 2019.

Det fremgår af selskabets driftsregnskab for første kvartal, der blev offentliggjort onsdag eftermiddag.

Omsætningen i første kvartal er 591 millioner kroner, og nettoresultatet er 72,2 millioner kroner.

Begge dele er et stykke under regnskabet for samme kvartal sidste år samt under analytikernes forventninger.

På årsbasis holder man dog fast i en forventning om en omsætning på 4,6 milliarder kroner.

Derudover regner man fortsat med, at partneren Janssen vil kunne sælge for 3 milliarder dollar - hvilket svarer til omkring 20 milliarder kroner - af kræftmidlet Darzalex i løbet af 2019.

Det vil give Genmab en royaltyindtægt på omkring 2,7 milliarder kroner, skriver Ritzau Finans.

Kræftmidlet er af enorm betydning for selskabet.

Det understreges af, at royalties fra Darzalex-salg stod for 502 millioner kroner af omsætningen i første kvartal.

Selskabet forklarer dykket i resultaterne i første kvartal med omkostninger til forskning og udvikling.

Omkostningerne steg med flere hundrede millioner kroner sammenlignet med første kvartal sidste år.

Dog hjalp det selskabet, at dollaren stod stærkt, hvilket sikrede et overskud på bundlinjen.

Genmab har selv udviklet Daratumumab, der ligger til grund for Darzalex, men sælger det ikke selv.

Selskabet indgik i 2012 en aftale med medicinalvirksomheden Janssen, som fik overdraget retten til at udvikle, producere og markedsføre præparatet.

