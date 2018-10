Den amerikanske industrikoncern General Electric har fundet sig en ny mand på posten som administrerende direktør i stedet for John Flannery, oplyser GE.

John Flannery har ellers kun siddet på posten i godt et år.

Afløseren bliver 55-årige H. Lawrence Culp, der har været topchef i medico- og teknologivirksomheden Danaher Corporations i 14 år - fra 2000 til 2014. Skiftet på topposten skal ses i lyset af, at den amerikanske virksomhed i den seneste tid har kæmpet med økonomien.

Samtidig med skiftet på topposten, oplyser selskabet, at det ikke formår at nå dets mål for indtjeningen pr. aktie i 2018 på grund af en dårligere udvikling i elektricitetsforretningen, GE Power, end ventet.

General Electric lover at uddybe den udmelding, når selskabet offentliggør resultaterne for tredje kvartal 25. oktober.

26. juni i år røg GE ud af det prestigefyldte industriindeks Dow Jones Industrial Average, der tæller 30 af de store aktiefirmaer.

General Electric er et konglomerat, der omfatter alt fra produktion af vindmøller og flymotorer til forsyningsvirksomhed og finansiering.

General Electric blev skabt, da en stribe patenter udviklet af Thomas Edison blev samlet i et fælles selskab ved navn Edison General Electric Company.

/ritzau/