Når danskerne fremover griber i lommen efter deres smartphone, skal det langt oftere være en brugt og istandsat én, som de hiver frem.

Det mener virksomheden Swappie, der køber, reparerer og sælger brugt elektronik.

De har netop fået en trecifret kapitalindsprøjtning, og med denne vil de sørge for, at der kommer turbo på salget af brugte smartphones, skriver Børsen.

Kapitalindsprøjtningen, der lyder på intet mindre end 800 millioner danske kroner, kommer fra fonden Verdane, der har specialiseret sig indenfor bæredygtige teknologivirksomheder.

Ifølge dem har Swappie nemlig »vist potentialet til at blive europæisk markedsleder inden for istandsatte smartphones,« fortæller Janne Holmia, der er partner hos Verdane.

Kunne du finde på at købe en brugt iPhone?

Casper Andersen, som er landechef for Swappie, understreger da også, at investeringen ikke kun er en 'marketingsøvelse'. Ifølge ham er målet at skabe den samme bevidsthed om det brugte alternativ for mobiltelefoner, som der er, når folk køber nye biler.

Men hvad investeringen helt konkret skal bruges til, vil Casper Andersen endnu ikke røbe. Han påpeger dog, at den helt store fællesnævner fortsat er et fokus på vækst. Og her kan Danmark særligt bidrage til strategien.

»Det interessante ved det danske marked er, hvor digitalt modne vi er. I Danmark er en smartphone en nødvendighed, mere end den er et differentierende produkt – alle skal bruge en. Derfor har vores kundebase ramt en langt bredere palet. Det er både Gen Z, Gen X og babyboomers,« fortæller Casper Andersen.

Ifølge virksomheden er det kun 10 procent af det europæiske smartphonemarked, der går til brugte telefoner. For at øge procentdelen vil Swappie derfor forsøge at gøre det (endnu) lettere for kunderne at købe brugte alternativer.

Swappie er en finsk virksomhed, som køber og sælger brugte telefoner i 15 forskellige lande.