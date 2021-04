I de første tre måneder af 2021 udgjorde grønne biler 24 procent af bilsalget, viser tal fra bilimportører.

Der blev indregistreret 23.731 personbiler i Danmark i marts. Det er flere end i januar og februar tilsammen.

Det viser tal fra De Danske Bilimportører, der peger på, at de to første måneder af året med nedlukning var hårde for bilsalget.

- Genåbningen af Danmark var tiltrængt for bilsalget. Og vi er rigtig glade for at se, at kunderne er vendt tilbage til butikkerne i marts måned.

- Vi har stadig ikke indhentet alt det tabte som følge af nedlukningen, men vi er godt på vej, siger administrerende direktør Mads Rørvig i en pressemeddelelse.

Under nedlukningen måtte bilforhandlere gerne sælge biler, men de måtte ikke have kundebesøg. Der blev åbnet for kundebesøg som en del af genåbningen i marts.

Med tallene for marts kan der gøres status over første kvartal af 2021. Det slutter med en tilgang på i alt 43.898 nye personbiler. Det er en nedgang på 10,3 procent sammenlignet med første kvartal af 2020.

I de første tre måneder af 2021 udgjorde grønne biler 24 procent af bilsalget. I samme periode sidste år var det tal ni procent.

Der blev i januar, februar og marts 2021 samlet indregistreret 2996 elbiler og 7520 plug-in-hybridbiler.

Ifølge Mads Rørvig går det "overraskende hurtigt med den grønne omstilling af personbilparken i Danmark".

- De nye bilafgifter giver et klart incitament til at vælge en opladelig bil. Og udbuddet af nye grønne bilmodeller er i markant fremgang.

- Det er to hovedårsager til de opladelige bilers stigende andel af bilsalget, siger han i pressemeddelelsen.

Bilsalget er blandt en lang række nøgletal, som økonomer følger for at måle lysten hos forbrugerne til at bruge penge, hvilket kan sige noget om temperaturen i økonomien.

/ritzau/