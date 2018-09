De er kendt for levere gavekort til biografen, restauranter og andre spændende oplevelser, men nu er det slut.

Gavekortfirmaet Bellevue lukker og slukker.

Det skriver Finans.

Firmaet blev sidste år solgt til verdens største leverandør af oplevelsesgaver, Smartbox, og det var meningen at Bellevue skulle blive ved med at være en spiller på det danske gavekortmarked.

Nu har Smartbox dog valgt at lukke Bellevue og fyre en stor del af medarbejderne.

Sidder du derhjemme og har netop fået en biograftur eller andet gennem Bellevue i fødselsdagsgave, kan du dog tage det helt med ro.

»Men alle solgte Bellevue-bokse vil fortsat kunne indløses indenfor gyldighedsperioden,« skriver ledelsen ifølge Finans i regnskabet.

Det har indtil videre kostet Smartbox 47 millioner at lukke firmaet, hvilket svarer til det underskud, som Bellevue havde i sidste regnskabsår.

Bellevue blev stiftet i 2006 af Henning Braun.

Finans skriver samtidig, at pengekassen var tom i Bellevue, men at Smartbox har stillet et lån på 35 millioner til rådighed.

Smartbox, der altså er verdens største producent af de oplevelsesgaver, fortsætter med at sælge gavekort. Det gør de i ti lande under en række forskellige brands.