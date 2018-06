Selv om firmaet GoDream, der sælger gavekort til oplevelser, har en millionomsætning, tjener selskabet alligevel ikke penge. Tværtimod.

Pengene fossede sidste år ud af GoDream ApS, der har forsøgt sig med et indtog i USA, hvilket mildt sagt ikke er gået helt godt. Selskabet, der har Radiometer-milliardæren Johan Schrøder som medejer, tabte sidste år mere end 14 millioner kroner, ligesom selskabet næsten halverede sin bruttofortjeneste.

'Resultatet er derfor ikke tilfredsstillende,' konstaterer direktør Nicolai Bille Krogh i det netop offentliggjorte årsregnskab for 2017.

Resultatet er udover indtoget i USA påvirket af Datoselskabet P af 14. september 2015 A/S, der er under konkurs.

Var det ikke for en kapitalforhøjelse på 10 millioner kroner, der fandt sted i løbet af året, ville egenkapitalen ikke have været i plus.

Nicolai Bille Krogh stiftede GoDream tilbage i 2007, hvor han overtog resterne af Oplevelsesgaver A/S, der var ramt af konkurs. I bestyrelsen for virksomheden sidder blandt andre den tidligere Jubii-stifter Martin Thorborg.