Man skal holde, hvad man lover.

Det mener en række tidligere medarbejdere i Fætter BR's tidligere ejer - det konkursramte selskab Top-Toy.

Derfor har medarbejderne ifølge finans.dk anmeldt et krav om fastholdelsesbonusser mod konkursboet efter legetøjskæmpen.

Den principielle strid handler ifølge kuratoren i konkursboet om bonusaftaler, der typisk svarer til tre måneders løn for 10-20 personer i hvert af de fem nordiske lande, hvor Top-Toy var repræsenteret.

»I november 2017 blev der lavet en lang række aftaler med forskellige typer ansatte i Top-Toy om, at de ville få en bonus, hvis de stadig var ansat i begyndelsen af 2019. Da selskabet nåede at gå konkurs inden, er det vores opfattelse, at vi ikke er forpligtet til at videreføre bonusaftalerne,« siger kurator Søren Aamann Jensen fra advokatfirmaet Kromann Reumert til finans.dk.

Bonusaftalerne er ikke dækket af Lønmodtagernes Garantifond, der ellers typisk vil sikre ansattes lønkrav i forhold til en konkursramt arbejdsgiver.

Efter en ændring i konkursloven forudser kuratoren, at den principielle strid om bonusaftaler i et konkursramt selskab vil komme til at gå hele vejen til Højesteret.

Fætter BR's tidligere ejer, Top-Toy, blev 30. november begæret under rekonstruktion, efter at selskabet havde tabt 149 millioner kroner på driften i det seneste regnskabsår.

Som en del af planen for en rekonstruktion forsøgte ejerne et frasalg, men det lykkedes ikke, og efter et svigtende julesalg gik selskabet konkurs 28. december.

Baggrunden for problemerne i Top-Toy var ifølge selskabet selv øget digitalisering, flere konkurrenter og ændrede legevaner hos børn.

Efter konkursen har Salling Group, der også omfatter kæder som føtex, Bilka og Netto, købt det danske varelager og rettighederne til Fætter BR-brandet.

De nye ejere har meldt ud, at de vil genåbne 26 af Fætter BR-kædens tidligere 97 legetøjsbutikker på landsplan.