Et advokatfirma anklager nu Keith Gill for at have presset prisen på GameStop-aktien op for at lave profit.

Den 34-årige mand der går under navnet 'DeepFuckingValue', står nemlig bag ét af nutidens største krige på aktiemarkedet i USA, og på kort tid har han tjent 20 millioner dollar på aktier i computerkæden GameStop.

Siden 2019 har han opkøbt aktier i kæden, der primært sælger konsolspil, og som i årevis har været truet af digitaliseringen. Kæden har derfor kun været på vej ned de seneste år, og i 2019 – da Keith Gill købte sin første aktie – kostede den 5 dollar. 27. januar i år var den 354 dollar værd.

Via den sociale platform, Reddit, fik han sammen med sin hær af følgere drevet aktien højere og højere op. Alene den seneste måned er den steget med 2000 procent.

Keith Gill opkøbte billige aktier i firmaet Gamestop. Foto: OLIVIER DOULIERY

Men tirsdag stoppede legen. Her blev Keith Gill så sagsøgt for kursmanipulation af en række investorer, der tabte penge på GameStop, skriver Børsen.

Advokatfirmaet Hagens Berman Sobol Shapiro, som har sagen, anklager Keith Gill for aktivt at presse prisen på GameStop-aktien op for selv at tjene en stor profit. Desuden mener sagsøgerne, at Keith Gill foregav at være en amatørinvestor, selv om han var en erfaren aktiehandler.

Keith Gill afviser ifølge Bloomberg alle anklagerne:

»Jeg mente, at selskabet var meget undervurderet af markedet,« siger han blandt andet i erklæringen.