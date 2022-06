Lyt til artiklen

Tusindvis af gamere risikerer et skattesmæk. Det viser et opsigtsvækkende og overset svar fra skattemyndighederne.

Det kan ende som en dyr fornøjelse at være gamer, der har handlet med udsmykning og udstyr i et computerspil.

Handel med udsmykning og udstyr – også kaldet skins – kan løbe op i beløber på flere hundredtusinder kroner. Og det skal der betales skat af, skriver TV 2.

Hvis man som gamer har tjent penge på handel med skins i et computerspil, skal man betale moms af hele sin omsætning.

I et bindende svar fra Skatterådet, står der, at man skal betale moms af sin omsætning, hvis man sælger for mere end 50.000 kroner om året.

Og det har allerede ramt en række gamere, der ikke har haft styr på moms- og skattelovgivningen.

Revisionshuset BDO beskriver en sag, der er under påklage til Landsskatteretten, hvor en ung mand skal tilbagebetale knap to millioner.

'Den konkrete sag handlede om en yngre mand, som over en årrække havde solgt skins for flere millioner kroner, hvilket udløste en samle moms- og skatteregning på omkring 1,8 millioner kroner,' står der på BDOs hjemmeside.

TV 2 har talt med BDO’s chefkonsulent og skatteekspert Henning Boye Hansen, og han vurderer, at endnu flere kan blive ramt.

»Som reglerne er lige nu, risikerer nogle unge mennesker at få en kæmperegning fra skattemyndighederne, flere år efter de stoppede med noget, der måske bare virkede som en leg for dem,« forklarer han.