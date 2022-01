Oplevelsescenteret Naturkraft ved Ringkøbing skal have en ny mand i front.

Direktøren for den knapt to år gamle attraktion ved Vestkysten, Peter Sand, stopper, lyder det i en pressemeddelelse fra Naturkraft.

Overfor Jyllands-Posten bekræfter bestyrelsesformand Henrik Tvarnø, at Peter Sand fratræder.

Han ønsker dog ikke at komme nærmere ind på baggrunden for beslutningen.

»Vi er blevet enige om, at han fratræder efter gensidig aftale. Det er en intern drøftelse, og den kommenterer jeg ikke,« siger bestyrelsesformanden til avisen.

Det 300 millioner kroner dyre oplevelsescenter var tænkt stort fra start og skulle have været en turistmagnet.

Men selvom de er vant til strid blæst langs den jyske vestkyst, så har den modvind, som det nye oplevelsescenter mødte fra start, alligevel været for voldsom.

Parken, der formidler naturens kræfter med fokus på bæredygtighed og miljø med udgangspunkt i den vestjyske natur, åbnede i sommeren 2020 og har lige fra start kæmpet med svigtende besøgstal.

Fra begyndelsen var målet 280.000 besøgende om året. Det blev senere justeret til 130.000, men ifølge Jyllands-Posten lagde kun omkring 40.000 gæster vejen forbi Naturkraft sidste år.

B.T. talte med direktøren i december, da Naturkraft på grund af coronasituationen valgte at lukke før tid og sende medarbejderne på tidlig juleferie.

Dengang sagde han om den vanskelige start, som centeret har haft under pandemien, at det trods de hårde odds – takket være besparelser, tilpasninger og velvillige medarbejdere – var lykkedes parken at komme ud af 2021 med skinnet på næsen og uden underskud:

»Vi kommer levende ud af året og med et nul på bundlinjen. Det er jeg pavestolt over,« sagde han dengang.