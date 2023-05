Forårssolen er så småt kommet, og snart springer landets konfirmander ud.

Men ikke alt er liv og glade dage på spisestedet PåGården, der har fået afbud på tre konfirmationer. Arrangementerne er skrevet i kalenderen for godt 12 måneder siden, men i sidste øjeblik har gæsterne meldt afbud.

Marianne og Henning Brodersen, der først fortalte om de mange aflysninger til JydskeVestkysten, er ejerne af spisestedet, der ligger lidt uden for Kolding. Og på nuværende tidspunkt kræver de ikke et depositum ved booking af større selskaber.

Men det er ikke gratis, når store selskaber, der som regel bookes flere år i forvejen, aflyser i sidste øjeblik. Faktisk estimerer Marianne Brodersen, at sådan et afbud for et konfirmationsselskab giver et tab i omsætningen på 25.000 til 30.000 kroner.

»Vi er ærgerlige over, at en mundtlig aftale ikke holder, når der ikke er penge involveret,« siger hun til B.T. og forklarer afbuddenes forløb videre:

»Selskaberne har booket konfirmationerne for et år siden, og så da det begyndte at nærme sig, har vi taget kontakt og sagt: 'Skal I ikke komme forbi og planlægge menu med os', og så har gæsterne meldt afbud.«

Men hvor nogle restauranter vælger at indkræve et depositum ved bestilling af større fester, holder Marianne Brodersen stædigt fast.

»Mange skriver til os, at det bør vi gøre. Men det er bare ikke os,« fortæller den ene halvdel af makkerparret.

Gårdhaven på spisestedet PåGården. Her skal tre færre konfirmander end planlagt fejres. Vis mere Gårdhaven på spisestedet PåGården. Her skal tre færre konfirmander end planlagt fejres.

At gå depositummets vej vil Marianne Brodersen meget nødigt.

»Dels er det ikke sådan, vi er som mennesker. Og så vil vi faktisk gerne prøve at vise, at man kan drive en virksomhed uden, at det første møde er en form for mistillid. Der kan også være nogle, der ikke har råd til at lægge et depositum på 5.000 kroner flere år før den store dag.«

Så fra nu af vil parret bag restauranten gerne invitere til en snak umiddelbart efter, gæsterne har lavet en booking til store selskaber.

De mange aflysninger til trods ser personalet på PåGården dog fortsat ind i nogle travle konfirmationsuger.

»Vi har masser at lave. Det kan vi ikke klage over,« siger Marianne Brodersen.

Et stigende antal restauranter oplever, at gæster melder afbud i dårlig tid – eller simpelthen undlader at dukke op. Det skrev Berlingske i april, der sammen med brancheorganisationen HORESTA har foretaget en rundringning til flere danske restauranter.