Tøjmærket Custommade er gået konkurs, men kan genopstå, hvis er findes en køber af aktiverne.

Det fortæller Finans på baggrund af et dekret i Statstidende.

Konkursen er sket, på trods af at Custommade så sent som i 2022 opnåede et resultat før skat på 800.000 kroner og opnåede en bruttofortjeneste på 11 millioner kroner.

Men stor gæld og ubetalte regninger fra en række kunder knækkede selskabet, fortæller kurator Peter Wedel Ranch til Finans:

- Selskabet havde oparbejdet en større gæld - primært som følge af at enkelte, større debitorer ikke har betalt deres udeståender. Det har været udslagsgivende, siger han.

Kuratoren skal nu forsøge at realisere værdierne i konkursboet, hvilket blandt andet omfatter at forsøge at sælge driften og aktiverne videre.

Custommade blev stiftet i 2002 af Christian Dam, der indtil konkursen også var kreativ direktør i selskabet.

Modefirmaet ansatte i september Mette Fredin som ny designchef og annoncerede så sent som under den københavnske modeuge for lidt mere end en uge siden en ny kollektion.

