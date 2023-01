Lyt til artiklen

På blot et år er antallet af varslede fyringer steget ganske markant.

Det er samtidig noget, der viser, at der har 'indfundet sig et dystert stemningsskifte på arbejdsmarkedet'.

Det skriver Tore Stramer, der er cheføkonom hos Dansk Erhverv, i en skriftlig kommentar til erhvervsmediet Finans.

Baggrunden for hans udmelding skal findes i, at nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at der i december sidste år blev varslet 1.402 fyringer.

Det er ikke alene mere end 15 gange flere, end der var i december året forinden, hvor tallet lød på 92 – det er ifølge Finans også det højeste antal varslede fyringer for en december måned siden finanskrisen i 2008.

»Mange virksomheder er blevet ramt af stigende omkostninger og faldende efterspørgsel og er nu nødsaget til at afskedige medarbejdere i et omfang, vi ellers ikke har set siden coronakrisen og finanskrisen,« lyder det fra Tore Stramer.

Det er især inden for brancher i byggeriet og i dele af detailhandlen, at der ifølge cheføkonomen varsles fyringer.

Dog understreger Tore Stramer også over for Finans, at de mange fyringer skal ses i lyset af den relativt lave ledighed, der er for tiden.