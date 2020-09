Tidligere på året måtte flyselskabet Virgin Atlantic afskedige en tredjedel af sine medarbejdere – og nu får endnu flere kniven.

For at komme så helskindet gennem coronakrisen som muligt har selskabet været tvunget til at fyre yderligere 1.150 medarbejdere.

Det skriver BBC.

»Indtil antallet af flyrejser vender tilbage til et mere normalt niveau, afhænger vores overlevelse af at reducere omkostninger yderligere og lægge penge til side,« forklarer Virgin Atlantic i en pressemeddelelse, skriver mediet.

Virgin Atlantic måtte i juli sige farvel til 3.500 ud af 10.000 medarbejdere.

Samtidig fik selskabet tilegnet sig næsten 10 milliarder kroner fra en redningspakke, der sikrer, at selskabet overlever de næste 18 måneder. Men det forudsætter, at selskabet må fyre yderligere 1.150.

Det er efterhånden ingen hemmelighed, at flybranchen verden over har et lidt et alvorligt knæk i forbindelse med coronakrisen.

Færre fly i luften har medført, at adskillige flyselskaber har mistet milliarder og måttet fyre hundredvis af medarbejdere.

Og her er Virgin Atlantic, som blev grundlagt i 1984, altså ingen undtagelse.

I pressemeddelelsen forklarer selskabet således, at 'de seneste seks måneder har været de mest udfordrende i Virgin Atlantics historie'.