Den danske modebranche mister milliarder af kroner som følge af coronakrisen.

Og nu frygter branchen også, at der kan være endnu flere fyringer på vej, når statens forskellige støtteordninger bliver udfaset hen over efteråret, skriver finans.dk.

En ny analyse fra erhvervsorganisationen Dansk Mode & Textil viser, at den danske tøjbranche selv forventer en omsætningsnedgang på op mod 15 procent, når kalenderåret er omme.

Den danske modeindustri står for en forholdsmæssig stor eksportandel, men da coronakrisen for alvor gjorde sit indtog og Danmark blev lukket ned i marts, stoppede eksporten mere eller mindre fra den ene dag til den anden.

Dengang frygtede man i branchen, at omsætningen ville gå ned med næsten en tredjedel for året, men hjulene er igen ved at være oppe i omdrejninger, så tabet formentlig bliver omtrent det halve.

Men det er under alle omstændigheder meget store beløb, der er på spil. Og jobs.

»Vi forventer på nuværende tidspunkt, at branchens samlede omsætning vil falde 10-15 procent i hele 2020. Det betyder, at den danske modebranche mister mellem 4,5 og 7 milliarder kroner i omsætning, så det er fortsat meget alvorligt, selv om der har været tegn på bedring siden maj,« siger Thomas Klausen, administrerende direktør i Dansk Mode & Textil, i en kommentar til analysen.

Branchen er så påvirket af krisen, at over halvdelen af virksomhederne har været nødt til at afskedige medarbejdere.

Direktøren ser med bekymring frem mod de kommende måneder og frygter flere fyringer af ansatte. Han oplyser til finans.dk, at næsten en tredjedel af hans medlemmer forventer at skulle afskedige.