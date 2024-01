Det danskstiftede videospil-firma Unity Software er i gang med en større 'virksomhedsudvikling.'

Og mandag kom det frem, at virksomheden fyrer 25 procent af sine ansatte.

Det skriver Reuters.

I en officiel udmelding skriver Unity Software, at virksomheden vil afskedige 1.800 medarbejdere, hvilket bliver den største fyringsrunde, virksomheden nogensinde har oplevet.

Meldingen kommer, kort efter at den midlertidige administrerende direktør, Jim Whitehurst, fortalte, at der ville ske en 'nulstilling af virksomheden' i november.

»Vi … reducerer antallet af ting, vi gør, for at fokusere på vores kerneforretning og drive vores langsigtede succes og rentabilitet,« skrev Jim Whitehurst i en intern besked mandag, ifølge mediet.

Direktøren har ikke givet yderligere informationer om, hvilke strukturelle ændringer, der videre skal ske i virksomheden, men en talsmand for virksomheden bekræfter over for mediet, at der vil komme yderligere ændringer.

Unity Software ringer måske ikke en klokke hos mange, men spilvirksomhedens software bliver brugt af over 1,1 million spilskabere hver måned.

'Pokemon Go,' 'Beat Saber' og 'Hearthstone' er blandt disse brugere.

Det er fjerde fyringsrunde for virksomheden siden juli 2022. Dengang var der knap 8.000 medarbejdere.

Fyringerne forventes afsluttet engang i marts.