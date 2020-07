De to fynske erhvervsmænd Brian Djernes og Knud Andreasen har meget at glæde sig over.

De har nemlig fundet en måde at tjene mange penge, skriver Fyens Stiftstidende.

For selvom de grundlagde deres formue ved at sælge møbler i firmaerne Cane-Line og Sika Design, så får de pengene til at avle på andre måder.

Investeringsselskabet Djernes og Andreasen, som i 2008 fik en pengesum på 14 millioner kroner, viser i sit seneste regnskab, at formuen er vokset til en egenkapital på 408 millioner kroner.

Samme regnskab viste et overskud før skat, som lagde sig meget tæt op ad en tidligere rekord. De kunne nemlig bryste sig af 111 millioner kroner i plus, som ligger meget tæt på rekorden på 112 millioner kroner i 2017.

Fra selskabet er der blandt andet investeret penge i værdipapirer og ejendomsselskaber.

I januar 2019 - inden verden var hærget af corona-pandemien - talte Brian Djernes lidt om nogle af de bekymringer, han havde for virksomheden Cane-Line i et usikkert marked til Berlingske.

»Afsætningsforholdene ser jeg som vores største trussel i det nye år. Jeg tror som udgangspunkt, at det kommer til at gå godt. Men usikkerheden er meget stor med Brexit og handelskrigen med mere,« sagde den administrerende dirktør dengang.