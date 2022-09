Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fynske Bank har fundet sin nye direktør

Han hedder Henning Dam, og han vil om kort tid begynde at have sin daglige gang i hovedkontoret i Svendborg.

Her skal han ifølge Fyens.dk afløse Petter Blondeau, der selv har valgt at sige stop og farvel til arbejdsmarkedet som snart 64-årig.

Derfor bliver overgangen også glidende, hvor den nye og snart forhenværende direktør sammen klarer overlevering og indkøring.

1. december bliver Henning Dam således medlem af direktionen, og fra 1. april næste vil han endegyldigt overtage direktørstolen.

Han har en fortid i Frøs Sparekasse og i Sydbank, som han forlod omkring nytår.

Siden har han ikke været i bankverdenen.

»Den energi og glæde, der ligger i at være væk og lave noget helt andet, har gjort, at jeg har bygget en masse motivation op, som jeg glæder mig til at dele med de medarbejdere, jeg skal være sammen med,« siger Henning Dam på den baggrund.

Petter Blondeau har været direktør i Fynske Bank i ti år.