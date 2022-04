Pengesedler så store, at de finansielle myndigheder ikke har kunne håndtere dem.

Det er bare en af de mange spektakulære detaljer i den berygtede fynske revisor Johnny Hast Hansens konkurssag, der indbefatter flere hundrede konkurser og tvangsopløsninger – og altså enorme pengesedler.

Nu er Johnny Hast Hansen meldt til politiet af Kammeradvokaten, som er kurator for boet efter revisorens mange konkurser. Det skriver Berlingske.

Den fynske revisor blev i maj 2021 begæret personligt konkurs, men blev allerede året inden kædet sammen med konkursrytteri og stråmandsvirksomhed.

Sidenhen er det kommet frem, at revisoren har været involveret i 427 firmaer, der på en eller anden måde er kulsejlet og nu opløst eller konkurs. Samlet set gør de mange efterladte kreditorer i dag krav på godt 24,5 millioner kroner.

Og selvom kuratoren har fundet hele 42 ulovlige 500-eurosedler på Johnny Hast Hansens private adresse og kontanter for 1,6 millioner kroner i forskellige valuta hos familiemedlemmer og samarbejdspartnere, så skal kreditorerne ikke regne med at se nogle penge.

Kammeradvokaten har nemlig allerede haft omkostninger for omkring 1,4 millioner kroner i arbejdet med konkursboet, skriver Berlingske. Særligt håndteringen af de mange 500-eurosedler har været ressourcekrævende. Det har nemlig været ulovligt at håndtere dem siden 2020, hvor en ny hvidvaskningslov trådte i kraft.

Selv skriver Johnny Hast Hansen i en sms til Berlingske:

»Kammeradvokaten er vel nødt til at skrive i deres redegørelser, at de har politianmeldt mig for at retfærdiggøre deres kæmpe honorarer. Jeg har intet gjort ulovligt og intet hørt fra politiet og forventer det heller ikke.«