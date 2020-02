De fleste medarbejdere kender til følelsen af, at arbejdspladsen oplever succes og glade dage, men at det kun er på chefernes lønsedler, man kan spotte en 'belønning'.

Sådan er det dog ikke hos den fynske hotelkæde Sinatur Hotel & Konference, der har haft et ganske fremragende 2019.

Her har man nemlig valgt at belønne de ansatte med en ganske håndgribelig - og hos de fleste elsket - gode: ferie.

Alle ansatte får nemlig én uges ekstra ferie.

Det skriver Fyens.dk.

'2019 var et fantastisk år for hotelkæden Sinatur Hotel & Konference, og det er i høj grad takket være en uvurderlig indsats fra vores medarbejdere. Derfor bliver de i år forkælet med en ekstra uges ferie som tak for den fantastiske indsats, de har gjort i det forgangne år,' fortæller Christina Nielsen, direktør for Sixtus Sinatur Hotel & Konference og HR-ansvarlig for hele kæden, til den fynske avis.

Christina Nielsen pointerer derudover, at det i den grad er de ansattes fortjeneste med det flotte år.

Hotelkæden driver i alt seks hoteller. Tre på Fyn, to i Jylland og ét på Sjælland.

I alt drejer det sig om 250 ansatte, der får en ekstra uges ferie, og hvis man føler, at man har mere brug for kolde kontanter, så kan feriedagene også veksles den vej.

Selvom det er en sjældenhed, så er det ikke første gang, at vi hører om virksomheder, der lader gode resultater og flotte overskud dryppe ud over de ansatte i form af bonusser eller andet.

Eksempelvis er IKEA kendt for at give deres medarbejdere flotte årsbonusser, når den svenske møbelgigant har langet flere Pax- og Billy-reoler over disken end forventet.

Det var også tilfældet i efteråret 2019, da hele 3.079 danske medarbejdere fik beskeden om, at de ville modtage en bonus, der svarede til 114 procent af en månedsløn.