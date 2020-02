Det er hårde tider i øjeblikket hos feriecentret Sund og Skov i Middelfart på Fyn.

Feriecentret kæmper nemlig med en dårlig økonomi, hvilket har fået ejendomsinvesteringskoncernen Stensdal Group, der driver centret, til at sætte det til salg.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

»Vi har ikke de rette kompetencer i koncernen til at drive sådan et feriecenter,« siger Eske Munck, økonomidirektør i Stensdal Group, og fortsætter:

»Vi koncentrerer os om passive ejendomsinvesteringer, og det falder det ikke ind under, så vi vælger at gå ud af det igen, hvis det kan lade sig gøre,«

En dårlig økonomi og muligt salg i sigte har derfor fået feriecentret til at fyre samtlige ansatte med øjeblikkelig virkning.

Eske Munck understreger over for Fyens Stiftstidende, at hans forhåbning er, at hele eller dele af personalet kan beholde deres job.

Det kan lade sig gøre, når og hvis en handel falder på plads.

Feriecentret Sund og Skov er sat til salg for for 20 millioner kroner.

Det samlede underskud for 2019 lyder på i alt 10,5 millioner, viser Sund og Skovs seneste regnskab.

Ifølge Finans har centret tilmed haft en underskud på mere end 20 millioner kroner i løbet fire år.

Sund og Skov ligger ud til Lillebælt.