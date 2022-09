Lyt til artiklen

Den nuværende situation for den danske detailbranche kan ende i store prisnedslag.

Fyldte varelagre, rekordlav forbrugertillid og faldende efterspørgsel kan blive en dyr kombination for flere virksomheder.

Det kan nemlig tvinge dem ud i store prisnedsættelser. Det skriver Finans.

En af de virksomheder, som er nødsaget til at sænke priserne, er elektronikkæden Power.

Jesper Boysen, der er administrerende direktør i Power, udtaler, at de har for mange varer på lager.

»Jeg har aldrig nogensinde prøvet en lignende verdenssituation og markedssituation, og jeg har været administrerende direktør i denne branche siden 1998.«

»Og så har vi ikke engang set danskernes første strøm- og varmeregning, når det først bliver virkelig koldt. Jeg tror virkelig, at det vil sætte sit fodaftryk. Jeg tror, vi får en meget vanskelig vinter,« siger han.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 43 procent af de virksomheder, der blandt andet sælger elektronik, tøj og møbler, vurderer, at de har for mange varer på lager.

Under pandemien var der store forsinkelser, og derfor besluttede flere virksomheder sig for at bestille mange varer hjem.

Men nu kan det ende i, at virksomhederne kan blive tvunget til at sælge varerne langt billigere, end de havde regnet med.