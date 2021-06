Mandag meddelte Jutlander Bank og Sparekassen Vendsyssel, at de to selskaber vil fusionere.

Og tirsdag – én dag senere – er der endnu to banker, der slår sig sammen til ét selskab.

De silkeborgensiske banker, Middelfart Sparekasse og Folkesparekassen, fusionerer nemlig med førstenævnte bank som det fortsættende institut.

Det skriver Finans.dk.

Ifølge en pressemeddelelse har Folkesparekassen været presset af reguleringen på området og nye kapitalkrav.

Det kunne man klaret sig gennem med fyringer og prisstigninger, men i stedet valgte man at se nærmere på en fusion med Middelfart Sparekasse.

»Det betyder meget for os, at kunderne fremover vil blive rådgivet mindst lige så godt som før. Middelfart Sparekasse arbejder ligesom Folkesparekassen alene i kundernes interesser. På den måde passer vi rigtig godt sammen. Middelfart Sparekasse er en fremtidssikret løsning både for garanter, kunder og medarbejdere,« udtaler Martha Petersen, direktør i Folkesparekassen i pressemeddelelsen.

De to banker bringer henholdsvis 84.000 og 9.300 med til det nye foretagende.