Købte du flere ting på nettet i coronaåret 2020 end året før? Og blev det til færre rejser, hotelophold og restaurantbesøg?

Så er du bestemt ikke den eneste.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser hvilke brancher, der var coronakrisens vindere og tabere sidste år. Overfor Berlingske kalder cheføkonom i Danske Bank, Las Olsen, tallene 'fuldstændig ekstreme'.

Hvor internethandel og postordre oplevede en fremgang på over 30 procent, styrtdykkede omsætningen for luftfart, rejsebranchen, hoteller, teatre og restauranter.

Allerværst ser det ud for luftfarts- og rejsebrancherne, som begge oplevede et dyk i omsætningen på over 60 procent sidste år i forhold til 2019.

For hotellerne, forlystelsesparkerne og teater, kunst og musik var tilbagegangen på over 40 procent.

Og der er ikke umiddelbart bedring i sigte.

»Det fortsætter indtil videre i år. De brancher, som er mest ramt af tilbagegang, er også dem, som har de længste udsigter til at blive åbnet. Det er hele kultur- og rejsedelen, som i den grad stadig lider. Det er et helt utrolig slag for de her brancher,« siger Las Olsen til Berlingske.