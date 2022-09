Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Lige om lidt er det slut med duften af humle på og omkring Fuglsang Bryggeri i Haderslev.

Efter 157 år bliver produktion flyttet fra december i år.

Det skriver TV Syd.

Flytningen er en direkte konsekvens af, at det traditionsrige sønderjyske bryggeri sidste år blev opkøbt af bryggerikæmpen Royal Unibrew.

For fremover skal Fuglsang-øllene fremstilles brygges hos den nye ejers anlæg i Odense og Faxe.

De ansatte i Haderslev fik beskeden i begyndelsen af september, og de er alle blevet tilbudt andre stillinger hos Royal Unibrew, der også har produktion i nærliggende Ribe.

Ifølge selskabets direktør, Kasper Ryttersgaard Jacobsen, sker farvellet til de gamle Fuglsang-bygninger i et forsøg på at gøre koncernen CO₂-neutral i 2025. Hertil er det gamle anlæg i Haderslev simpelthen for utidssvarende.

»Fuglsang er født i Haderslev, og vi vil holde fast i de lokale værdier, som brandet er bygget på. Det betyder, at vi fortsat vil tilbyde vores kunder og forbrugere gedigent øl brygget efter sønderjysk tradition,« understreger han.

Fuglsang blev grundlagt i 1865 ogt var Danmarks ældste familieejede bryggeri, indtil det blev solgt til Royal Unibrew sidste år.