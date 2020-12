Fødevarestyrelsen har skruet op for trusselsniveauet for samhandel med fjerkræ. Truslen er dog fortsat "lav".

Risikoen for smitte med fugleinfluenza fra udenlandsk fjerkræ er steget.

Det får Fødevarestyrelsen til at skrue op for trusselsniveauet for samhandlen med fjerkræ. Det hæves fra "meget lav" til "lav", meddeler styrelsen.

Det betyder også, at der nu vil være stikprøvekontrol i de køretøjer, som transporterer fjerkræ. De skal undersøges rengøring og desinfektion.

Det er ifølge Birgit Hendriksen, chef for Fødevarestyrelsens VeterinærØst, bekymrende, at fugleinfluenzaen spreder sig i Europa.

- Derfor er det ekstra vigtigt, at alle, der arbejder med fjerkræ, gør alt, hvad de kan, for at stoppe smittespredningen.

- Det er for eksempel transportørernes ansvar at sikre sig, at køretøjer, der transporterer dyrene er rengjorte og desinficeret, inden de læsser dyrene,siger hun i meddelelsen.

/ritzau/