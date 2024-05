Virussygdommen bluetongue vil ifølge eksperter formentlig ramme Danmark til sommer med syge dyr som følge.

Virussygdommen bluetongue, der typisk rammer får og kvæg, vil formentlig ramme Danmark i løbet af sommeren.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Meldingen bygger på en vurdering fra Dansk Veterinær Konsortium, der blandt andet overvåger husdyrsygdomme for myndighederne.

En særlig variant af bluetongue har ramt drøvtyggere i Tyskland, Belgien, England og Holland.

Det er eksperternes vurdering, at denne variant også er på vej til Danmark.

Bluetongue smitter ikke mennesker, men den kan være dødelig for kvæg, får, geder og hjorte.

Smittede dyr kan få symptomer som væskeansamling i hovedet, sår i munden, halthed, aborter og en blåfarvning af tungen hos får - deraf navnet bluetongue.

Sygdommen beskrives som langvarig og smertefuld, og aflivning er ifølge Fødevarestyrelsen ofte den eneste forsvarlige udvej.

Virus overføres af mitter, som er små insekter, der bider dyrene. Man kan blandt andet bekæmpe insekterne med spraymidler, fremgår det af Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Spredning af sygdommen kan også ske med sæd og overførsel fra ko til kalv, hvis koen smittes, mens den er drægtig.

Sygdommen kan blive et dyrt bekendtskab for dyreholdere.

Der gives nemlig ikke erstatning for driftstab eller aflivede dyr, hvis sygdommen slår ned i en besætning.

Hvis Danmark rammes af sygdommen, kan det også få konsekvenser for handel med drøvtyggere fra Danmark til lande både i og uden for EU.

I Landbrug & Fødevarer ser man med stor alvor på sygdommen.

- Vi kan konstatere, at sygdommen rykker tættere på Danmark, og derfor er vi også i tæt dialog med alle relevante myndigheder, siger sektordirektør Ida Storm i en skriftlig kommentar.

Hun understreger, at forbrugerne ikke skal være bekymret for smitte via syge dyr.

- Sygdommen smitter ikke til mennesker, og der er ingen risiko forbundet med mælk eller kød fra smittede dyr, siger Ida Storm.

Bluetongue er en såkaldt anmeldepligtig sygdom. Hvis en landmand har mistanke om, at et dyr er smittet, skal han eller hun kontakte sin dyrlæge.

Det er i øjeblikket ikke lovligt at vaccinere mod bluetongue. Fødevarestyrelsen forventer dog, at en vaccine kan blive godkendt i EU og dermed blive tilgængelig i årets løb.

Bluetongue blev for første gang konstateret i Danmark i oktober 2007. I 2008 var der yderligere 15 udbrud.

Danmark fik i 2021 tildelt status som værende fri for sygdommen, fremgår det af Fødevarestyrelsens hjemmeside.

/ritzau/