Ruslands invasion af Ukraine kan få konsekvenser for krydstogtturismen i Danmark.

Det frygter Claus Bødker, der er direktør i Cruise Copenhagen.

Mange af de krydstogtskibe, der lægger turen forbi danske byer som København, Aalborg og Aarhus, skal nemlig videre til Sankt Petersborg.

»Sankt Petersborg er perlen – særligt for amerikanere, tyskere og englændere, som er dem der fylder mest på krydstogter i Østersøen. De vil opleve Vinterpaladset og de attraktioner, der er. Bare det at komme til Rusland tiltrækker mange. Man skal nemlig ikke have visum, når man kommer med krydstogtskib,« forklarer Claus Bødker.

Vinterpaladset i Sankt Petersborg var tidligere residens for den russiske zarfamilie. I dag er det kunstmuseum. Photo by: Silas Stein/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: Silas Stein Vis mere Vinterpaladset i Sankt Petersborg var tidligere residens for den russiske zarfamilie. I dag er det kunstmuseum. Photo by: Silas Stein/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: Silas Stein

Derfor er det en vigtig brik, der ryger, hvis Sankt Petersborg ikke længere er på programmet for krydstogtskibene i Østersøen.

»Jeg har travlt med at overbevise rederierne om, at der er rigtig mange andre gode og interessante attraktioner i regionen foruden Sankt Petersborg, for jeg er ret sikker på, at de ikke kommer dertil,« siger Claus Bødker.

Også hos Destination Nord, der varetager turismen i dele af Nordjylland, er de bekymrede for udviklingen i Østeuropa. For selvom Aalborg er på ruten for mange krydstogter i Østersøen, så er det ikke hovedattraktionen, men snarere en sidegevinst.

»Sådan er det for en meget stor del af gæsterne. Sankt Petersborg er jo en international kulturhovedstad og har derfor en stor betydning for krydstogtturismen i hele regionen,« siger Lars Bech, der er cruise manager hos Destination Nord.

Krydstogtturismen har de seneste to år været yderst begrænset i Danmark. I løbet af 2020 og 2021 anløb blot to skibe Aalborg.

I år har 26 krydstogtskibe dog meldt deres ankomst i Aalborg, men det kan den russiske invasion af Ukraine risikere at spolere.

»Vi forbereder os på sæsonen, indtil det står klart, at der kommer konsekvenser. Men det er en bekymring lige nu,« siger Lars Bech.

Knap så optimistisk er svaret, når man spørger direktøren for Cruise Copenhagen.

»Vi er efter to år endelig sluppet ud af coronanedlukningerne og så kommer Putin med sine ideer. Jeg frygter virkelig, at krydstogtsæsonen 2022 bliver ligeså dårlig i Danmark, som de to foregående år.«