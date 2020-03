Med coronavirussens hastige spredning, spredes der ved siden af en decideret aktiepanik, og usikkerheden på finansmarkederne bliver større og større.

Det kan man se på VIX-indekset, der viser udsvingene på aktiemarkedet, hvor høje værdier indikerer stor nervøsitet blandt investorer.

Med andre ord beskriver VIX-indekset, som også kaldes frygtens indeks, nervøsiteten og usikkerheden på aktiemarkederne.

Ifølge Finans er VIX-indekset steget voldsomt, siden man fik øjnene op for coronavirussens alvor på finansmarkederne.

Mandag styrtblødte aktiemarkederne, og her steg frygtens indeks med næsten 30 procent.

Det er det højeste niveau i et helt årti, men ligger trods alt stadig på et niveau under, hvad det lå på under finanskrisen.

Mandag endte det ledende danske aktieindeks, C25, med det største endagsfald, siden indekset blev skabt i slutningen af 2016.

Det faldt med 5,49 procent, skriver Ritzau Finans. C25-indekset består af i alt 24 virksomheder – men 25 aktier.