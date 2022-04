Skulle Danmark blive ramt af akut gasmangel, er det ikke alle virksomheder, der kan få dækket gasbehovet.

Nærmere bestemt er der tale om 60 virksomheder, der er 'ikkebeskyttede kunder', og som ikke er garanteret at få de nødvendige gasforsyninger.

Det har derfor ført til, at Miljøstyrelsen nu har modtaget ansøgninger fra en række danske industrivirksomheder, der vil skifte naturgas ud med andre brændsler, hvis der opstår en forsyningskrise.

Det fortæller Yvonne Korup, kontorchef hos Miljøstyrelsen til Børsen. Hun håndterer miljøansøgninger fra omkring to tredjedele af virksomhederne på den ikkebeskyttede gaskundeliste – de resterende skal sendes til kommunen.

Hun fortæller, at der på nuværende tidspunkt er kommet 11 ansøgninger, ligesom hun fortæller, at hun forventer, der er flere på vej.

»Vi har ringet til alle de virksomheder på listen, der er vores, og sagt til dem, at de ikke må vente for længe med at søge, hvis de har brug for det. For det tager lidt tid at behandle ansøgningerne,« fortæller hun til Børsen.

Ansøgningerne er kommet i kølvandet på Ruslands udmelding om at lukke for gassen til både Polen og Bulgarien.

Foruden at lukke for gassen, så advarer det russiske gasselskab Gazprom andre EU-lande mod at dele deres russiske gas med Polen og Bulgarien.

Usikkerheden har fået flere virksomheder til at lave eller justere nødplaner, så de hurtigt kan omstille produktionen væk fra gas.

Blandt andet har Arla ansøgt om at forøge lagerkapaciteten for gasolie i Videbæk.

Novo Nordisk har ansøgt om at kunne opsætte mobile dampanlæg, som kører på olie, på fabrikken i Hillerød.

Virksomheder, der indtil videre har sendt ansøgning til Miljøstyrelsen, er: Ørsted, Arla, Novozymes, Novo Nordisk, Leo Pharma, TripleNine, CP Kelco, Palsgaard, Emmelev og raffinaderierne Crossbrigde Energy Refinery og Kalundborg Refinery.