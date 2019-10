Rundt omkring i de danske virksomheder bliver flere medarbejdere fyret, mens der bliver skåret i investeringerne.

Det skyldes en frygt for recession. Recession er et makroøkonomisk begreb, der er en betegnelse for en periode, hvor økonomien oplever en nedgang.

I sidste uge lavede Greens Analyseinstitut en konjunkturundersøgelse, der viste, at 44 pct. af de danske topchefer tror på en reccesion i 2019 eller 2020.

Og frygten for en kommende recission er seriøs i de forskellige virksomheder. Det kan ses ved, at undersøgelsen viser, at 40 pct. af de sprugte topchefer er begyndt at tage deres forholdsregler. Det skriver Finans.

Alle topcheferne er dog ikke lige bange. 51 pct. af de spurgte i undersøgelsen siger nej til, om de har taget tiltag for at ruste virksomheden i tilfældet af recession.

Direktøren i Hosta Industries, Christian Mosevang, vurderer, at der er allerede er tale om en form for recession.

»Vi kan se, at vores ordrebeholdning er lavere, end den var for bare tre måneder siden, og min vurdering er, at vi allerede er i en eller anden form for recession. Vi kan se det på den aktivitet, der er, og så kan vi også se det på vores salg til vores kunder, hvor der særligt på eksportmarkederne er færre ordrer«, siger han.

Ifølge Finans er topchefernes forudsigelser lidt mere dystre end fagøkonomernes hos Nationalbanken er.