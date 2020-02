Norwegian er mindre end halvt så meget værd som i fredags. Coronafrygt ligger bag, mener analytiker.

På fondsbørsen i Oslo oplever luftfartsselskabet Norwegian, hvor store beløb alene frygten for en spredning af coronavirus kan flytte.

Omkring klokken 14 står Norwegian til at have tabt en femtedel af sin værdi alene på handlen torsdag. Fredag i sidste uge var Norwegian mere end dobbelt så meget værd, end aktien står til torsdag.

Og styrtdykket er udelukkende baseret på frygt, forklarer luftfartsanalytiker hos Sydbank Jacob Pedersen.

- Jeg kan ikke huske at have set en kursmæssig lussing, som den Norwegian har fået over de seneste dage, siger han.

- Det paradoksale er, at Norwegians forretning er ikke påvirket af det, der sker med coronavirus. Norwegian har ikke måttet aflyse flyvninger.

- Men investorerne tager i den grad forskud på nogle dårligdomme, som kan komme hen over de næste uger, hvis man skal parkere fly på jorden, fordi man lukker ruter rundt om i Europa.

Indtil videre er flyruter til Kina blevet suspenderet. Men Norwegian har ingen ruter til Kina, der er påvirket.

Til gengæld har Norwegian et andet problem. Der er ikke lige så mange penge i tanken til at klare en eventuel krise, hvis eksempelvis ruter i Europa skulle blive lukket, som hos andre flyselskaber.

Og det er ifølge Jacob Pedersen dér, at skoen trykker.

For han tror, at halveringen af aktiekursen bunder i en frygt for, at der kommer aflysninger i Europa, og at det kan få Norwegian til at bede investorerne om penge gennem eksempelvis en aktieudvidelse.

