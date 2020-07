Forleden gik ejeren af First Hotel Kong Frederik i København konkurs. Nu har hotellet fundet en ny ejer.

Erhvervsmanden Fritz Schur overtager First Hotel Kong Frederik i København, efter at hotelkæden First Hotels for nylig gik konkurs.

Det oplyser Per Astrup Madsen, kurator og partner i advokatfirmaet DLA Piper, til Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

Fritz Schur overtager First Hotel Kong Frederik gennem det nyoprettede selskab KF Administration. Ifølge kuratoren er overdragelsen af hotellet sket i fredags.

Fritz Schur ejede i forvejen selve bygningen, hvorfra hotellet har været drevet. Men nu skal han altså også til at stå for selve hoteldriften.

Ikke alle aktiviteter fra det gamle First Hotel Kong Frederik er blevet overtaget af KF Administration.

En restaurant i hotellet er lukket permanent, og 14 ansatte er blevet opsagt og fritstillet.

- Restauranten var en underskudsgivende forretning, som køberen ikke ønskede at overtage.

- Derfor opsagde vi medarbejderne, inden aktiviteterne blev solgt, siger Per Astrup Madsen til Finans.

Ifølge erhvervsmediet er købsprisen fortrolig, indtil kreditorerne i konkursboet bliver oplyst om, hvad status for boet er.

First Hotels var en del af en norske Maribel-koncern, der drev hoteller i Norge, Sverige og Danmark, men som gik konkurs i midten af juli.

Maribel-koncernens konkurs skete efter længere tids økonomiske problemer.

Hotelkæden havde haft overordentligt svært ved at tjene flere penge, end der blev brugt.

Problemerne blev ikke mindre af coronakrisen, som generelt har ramt hotel- og rejsebranchen hårdt på grund af rejserestriktioner i hele verden.

/ritzau/