Fristen for skatterabat lokker de sidste sælgere frem inden vejrskifte på boligmarkedet i det nye år.

Der er ikke længe til, at nytårsklokkerne ringer 2024 ind, og nye boligskatter træder i kraft i Danmark.

Det har fået de sidste boligsælgere ud af busken i håb om at sælge deres bolig, viser en opgørelse fra Boligsiden.

Her fremgår det, at særligt udbuddet af huse og ejerlejligheder er vokset ved indgangen til december.

Det stigende udbud drives særligt af årsskiftet med nye boligskatter, der er lige om hjørnet, vurderer Mathias Dollerup Sproegel, der er seniorøkonom ved Sydbank.

- Der er nogle boliger i særligt de dyre områder, der har en skatterabat, som både køber og sælger er interesseret i at handle inden nytår, for efter nytår vil køberne skulle betale en markant højere boligskat, siger han.

Køber man inden 2024, kan man slippe for at betale den stigning i boligskatten, som overgangen til de nye boligskatteregler ventes at medføre.

I begyndelsen af december var der 34.269 huse til salg fordelt over hele landet. Det svarer til en stigning på 0,8 procent den seneste måned.

Måned for måned er udbuddet af boliger steget.

Men ifølge Mathias Dollerup Sproegel falder lysten til at sælge, i takt med at udløbsdatoen for at handle boliger med skatterabat nærmer sig.

Særligt kan man se det i forhold til udbuddet af københavnske andelslejligheder, der steg med 12,6 procent fra september til oktober. I november steg det tilsvarende tal kun med 3,2 procent.

Sælgere af boliger med skatterabatter er ifølge seniorøkonomen nok ved at indse, at udløbsdatoen nærmer sig, hvorfor det indikerer et vejrskifte på boligmarkedet.

Mathias Dollerup Sproegel mener, at sælgerne nok vil være mere påpasselige med at sætte deres bolig til salg ved begyndelsen af næste år, fordi de godt ved, at det formentlig vil kræve et prisnedslag på de boliger, der stiger i skat.

- Det skyldes simpelthen, at boligkøberne efter nytår skal overtage de her højere boligskatter, siger han.

/ritzau/