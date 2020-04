Flere af bankerne rundt om i landet lover i disse dage, at virksomheder, der er kommet i økonomisk knibe som følge af samfundets corona-lockdown, kan få hjælp.

Blandt andet lyder det, at virksomheder kan få forhøjet deres kredit, hvis de har økonomiske udfordringer. Det er dog ikke altid lige så nemt, som bankerne får det til at lyde.

For hos den københavnske frisørsalon MIPEcph har ejerne, 29-årige Pernille Huus og 34-årige Mille Harbo, haft svært ved at få hjælp hos deres bank. Det fortæller Pernille Huus til B.T.

»Vi ansøgte dagen efter, vi blev lukket ned af lockdownen. Jeg ringede efterfølgende til Nordea vitterligt hver dag, og fik først en mail retur i lørdags, hvor der stod, at vi kunne henvende os til vores privatkunderådgiver og spørge om et privatlån og skyde ind i virksomheden på den måde,« siger Pernille Huus.

Pernille Huus (t.v.) og Mille Harbo fra frisørsalonen MIPEcph fik i første omgang nej til en øget kredit hos Nordea. Foto: Mathias Bille Vis mere Pernille Huus (t.v.) og Mille Harbo fra frisørsalonen MIPEcph fik i første omgang nej til en øget kredit hos Nordea. Foto: Mathias Bille

Nordea skriver ellers på deres hjemmeside, at virksomheder kan få forhøjet kassekreditten, hvis de oplever likviditetsproblemer, ligesom at banken skriver, at de træffer hurtige beslutninger og handler med det samme.

Sammen med medejer Mille Harbo har Pernille Huus været nødsaget til at opsige en deltidsansat og en elev, der var på prøve i frisørsalonen, og ansøge om en forøgelse af kreditten fra 30.000 til 75.000 kroner, som følge af corona-krisen.

Foruden at MIPEcph har måttet afskedige de to medarbejdere, så har virksomhedsejerne også halveret deres lønninger med 50 pct., så de i øjeblikket blot har en indkomst på 15.000 kroner til at dække nødvendige private udgifter såsom husleje, mad og udgifter til daginstitutionspladser.

Inden corona-krisen havde MIPEcph leveret et resultat før skat i 2018 på over 216.000 kroner efter lønninger, fremgår det af virksomhedens regnskab. Et resultat som ifølge Pernille Huus er forbedret i 2019.

Svaret fra Nordea om at optage et privatlån og indskyde de penge i virksomheden, var derfor heller ikke tilfredstillende for Pernille Huus.

»Der blev jeg noget chokeret og forarget. Jeg lod helt være med at svare på mailen til at starte med, for der var ingen grund til at svare på det der,« fortæller Pernille Huus.

I stedet blev de to frisørers brancheorganisation, SMVdanmark, kontaktet, som straks gik ind i sagen, hvor politisk chefkonsulent Alexander Nepper heller ikke har meget til overs for Nordeas svar om at optage et privatlån.

»Det er der kun et incitament til. Det er, at hvis virksomheden ikke klarer sig igennem krisen, så står der pludselig nogle privatpersoner og dækker for tabet. Det her handler om at Nordea mere holder hånden under sig selv end under samfundet,« siger han.

Alexander Nepper er politisk chefkonsulent hos SMVdanmark. Foto: Pressefoto / SMVdanmark Vis mere Alexander Nepper er politisk chefkonsulent hos SMVdanmark. Foto: Pressefoto / SMVdanmark

Alexander Neppen fortæller samtidigt, at MIPEcph langt fra er den eneste virksomhed, der oplever problemer med bankerne under corona-krisen.

»Jeg får rigtig mange sager i øjeblikket. Jeg tror, at jeg har snakket med 50-60 selvstændige indenfor den seneste uge,« siger Alexander Nepper.

Som følge af corona-krisen har den danske stat ellers tilbudt at stille garanti for 70 pct. af bankernes nye udlån til virksomheder, der har lidt, eller forventer at lide et økonomisk tab på over 30 pct. som et resultat af coronaspredningen.

Det er dog ikke noget, som har haft en tydelig effekt i forhold til bankernes ageren, fortæller Alexandar Nepper.

»Det er svært at se, hvorfor staten skal kautionere, når det stadigvæk er de dyre lån, der bliver hældt i hovedet på kunderne. Bankerne vurderer stadig om du har en sund økonomi, de bestemmer selv rentesatsen og de vælger, om de vil låne virksomhederne pengene,« siger han.

Efter SMVdanmark gik ind i MIPEcphs sag, fik Pernille Huus mandag aften et opkald fra Nordea, hvor hun blev oplyst, at virksomheden nu pludseligt godt kunne få øget kassekreditten - endda med 50.000 kroner - på trods af at lørdagens besked fra banken sagde det omvendte. Noget som Alexander Nepper også udviser kritik overfor.

»Det skal være muligt, at en selvstændig erhvervsdrivende kan henvende sig til sin bank uden at skulle have en brancheforening i ryggen, inden der sker noget,« siger han.

I et skriftligt svar til B.T. beklager privatkundedirektør for Nordea i Danmark, Mads Skovlund, da også situationen omkring MIPEcph.

»Vi taler med rigtig mange kunder hver dag og finder mange gode løsninger sammen med dem, der har særlige behov i denne tid,« skriver direktøren og fortsætter:

»Det betyder i nogle tilfælde, at vi som bank også skal finde nye måder at agere på i en udsædvanlig tid, og der kan vi begå fejl. Det har vi gjort her, og det beklager vi,« skriver Mads Skovlund.

Direktøren tilføjer samtidigt, at de formentlig vil komme til at lave flere fejl i fremtiden, men skriver samtidigt, at Nordea i de fleste snakke med deres kunder formår at finde frem til en god løsning.

»Jeg kan kun opfordre til, at hvis der er nogle, der ikke mener, de har fået den hjælp, de burde hos os, og som i øvrigt havde en sund økonomi som udgangspunkt, så kontakt os igen – så finder vi i langt de fleste tilfælde en god løsning i en svær situation,« skriver Mads Skovlund.