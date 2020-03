»To potentielle dræbermaskiner, der fatter hat.«

Sådan lyder en af mange fjendtlige beskeder, frisør Wickie Eriksen og hendes kompagnon Tenna Dyrby har modtaget det seneste døgn.

De to frisører, der sammen driver Salon Capillums i Odense, har fulgt udviklingen i Corona-epidemien tæt, siden den første dansker blev smittet.

De var hurtigt klar over, at hvis situationen udviklede sig herhjemme, kunne det betyde, at de ville blive nødt til at holde lukket i et stykke tid. Det ville komme til at koste dem begge penge i tabte indtægter. Derfor lagde de en plan.

»Vi talte en del om det, og vi blev enige om, at vi ville fortsætte med at arbejde indtil det sidste,« fortæller Wicki Eriksen.

Tirsdag aften kom det så, forbuddet. Statsminister Mette Frederiksen tonede frem på skærmen og fortalte befolkningen, at det fra onsdag klokken 10:00 ikke ville være tilladt at holde mindre butikker som blandt andet frisører åbne.

Da pressemødet var, slut ringede de to frisører sammen, og de blev hurtigt enige om at følge retningslinjerne.

»Vi skulle passe på kunderne, og vi har også fuld forståelse for den svære situation, sundhedsmyndighederne står i. Vi vælger at følge deres retsningslinjer,« siger Wicki Eriksen.

Men i samtalen i går aftes, opstod også en anden idé. De to frisører besluttede at holde sig til den plan, de oprindeligt havde vedtaget.

De ville blive ved med at klippe spidser, farve hår og lave extentions lige så længe, de kunne. Det vil sige indtil onsdag klokken 10.00.

»Vi vælger at holde åbent hele natten,« fortæller Wicki Eriksen.

På Facebook skrev de to frisører til deres kunder, at de kunne blive klippet én ad gangen hele natten, morgenen og formiddagen frem til klokken 10:00, hvor forbuddet trådte i kraft. Nyheden blev taget op af TV2 Fyn, der tirsdag aften skrev at de to frisører ville holde åbent efter dronningens tale.

Tenna Dyrby tog nattevagten fra 23:00-06:00 og på grund af smitterisikoen havde hun kun én kunde ad gangen. Men i løbet af natten, begyndte telefonen at ringe uhæmmet.

Når Tenna Dyrby tog røret, var der en vred person i den anden ende. Og det var ikke en der ville have extentions.

»De sviner hende til. De kalder os mordere og siger, at vi ikke har nogen skam i livet. Det ene skældsord efter det andet. Til sidst vælger hun at hive telefonstikket ud,« siger Wicki Eriksen.

Men de vrede kommentarer blev ved med at tikke ind på Salon Capillums facebookside.

Da de lukkede siden ned, blev beskederne i stedet sendt til deres egne private profiler på Facebook og Instagram.

Wicki Eriksen og Tenna Dyrby er begge i chok over, at folk kan finde på at skrive så grove beskeder.

»Jeg kan sagtens forstå, at det er et følsomt emne, der berører rigtig mange mennesker, men vi er meget forargede over, at vi får så hårde beskeder. Vi er kede af, at man ligefrem skriver, at vi er mordere. Det er grove beskyldninger, og det er at gå over gevind. Vi har jo bare fulgt reglerne som vi skulle,« siger hun.

De to frisører regner med, at lukningen der er sat til 30. marts, vil koste over 120.000 kroner i mistet indtægt. Noget af det vil muligvis blive dækket af regeringens hjælpepakke.