Der er helt ekstraordinær stor efterspørgsel hos frisører, der arbejder 10-12 timer i døgnet inden nedlukning.

Julen er en traditionsrig tid, og for mange indbefatter slutningen af året også en tur til frisøren.

De seneste dage har der været enorm efterspørgsel på at blive farvet, klippet eller studset i frisørsalonerne, inden en tvungen nedlukningen begynder mandag.

Det fortæller Lone Frost, der er formand for Dansk Frisør og Kosmetikerforbund, som repræsenterer ansatte og elever i frisørsalonerne.

- Mange har været presset til at flytte kunder og arbejde ekstra i dagene op til nedlukningen.

- Jeg hører, at nogle har arbejdet 10 og 12 timer om dagen for at tilgodese kunderne. Det har været enormt presset for vores ansatte og eleverne, at de har skullet give alt, hvad de kunne, inden de bliver lukket ned i morgen tidlig, siger hun.

Fra mandag skal liberale erhverv, der inkluderer blandt andet frisører, massører og tatovører, holde lukket. Det meldte regeringen ud onsdag efter dage med høje smittetal.

Håbet er, at lukningerne begrænser spredningen af coronavirus i samfundet.

Ønsket om en genopfrisket frisure inden mandagens deadline presser ikke alle frisørerne. Det er særligt i de store byer, at der klippes på højtryk i øjeblikket, oplever Lone Frost.

- De, der er i storbyerne, har haft rigtig, rigtig travlt, siger hun.

Connie Mikkelsen, der er formand for Danmarks Organisation for selvstændige Frisører og Kosmetikere, oplever også travlhed.

- Det har været helt ekstraordinært. Der er blevet knoklet som næsten aldrig før, siger hun til DR.

Det er ikke første gang, frisører må pakke saks og stylingprodukter sammen for en stund. Også i foråret blev salonerne omfattet af en nedlukning, der i det tilfælde varede 21 arbejdsdage.

Herefter strømmede folk ifølge Lone Frost igen ud for at få ordnet håret.

- Da der blev åbnet, var frisørerne de første, der blev overfaldet. Man kunne næsten ikke vente med at skulle se godt ud. Fordi håret er ens identitet, kan man sige.

Denne nedlukning ser som udgangspunkt ud til at blive af kortere varighed. Frisører og andre liberale erhverv skal være lukket til og med 3. januar.

/ritzau/