Sent søndag eftermiddag besluttede Rikke Winterskov sig for at åbne sin frisørsalon, Klinikken. Det meldte hun ud på Facebook, og lige siden har telefonen kimet konstant, hun har fået flere hundrede sms'er, og hendes ordrebog er fyldt.

Men selvom liberale erhverv som for eksempel frisører skal være lukket indtil 7. februar, bryder Rikke Winterskov ikke loven.

»Jeg har gået længe og tænkt over, hvad jeg selv kunne gøre for at skabe noget indtægt på lovlig vis. I den forbindelse fandt jeg ud af, at jeg faktisk gerne må køre hjem til folk privat og klippe dem der. Så det gør jeg,« siger Rikke Winterskov til Århus Stiftstidende.

For Rikke Winterskov er det sidste udvej. Hun siger selv, hun ikke gør det her for at tjene stort på det. Hun gør det, så hendes virksomhed kan overleve, og hun ikke ender med en stor gæld.

Hun er nemlig ikke berettiget til regeringens hjælpepakker, da hendes virksomhed først er startet op 1. juni 2020.

Mange kunder er dog begejstrede for Rikke Winterskovs tilbud. Over 600 personer fra nær og fjern har kommenteret på Facebook-opslaget, og selvom Rikke Winterskov er fra Lime, der ligger cirka 15 kilometer fra Randers, har hun fået henvendelser fra både Horsens, Silkeborg og Odense.

Det er dog ikke kun positive henvendelser, som Rikke Winterskov får i indbakken. Flere har givet udtryk for, at de synes, at det, hun gør, er modbydeligt, og har skrevet meget hårde ytringer til Facebook-opslaget.

Behovet for at skrive sådan forstår Rikke Winterskov dog ikke. Hun mener, at de jo bare kan lade være med at gøre brug af tilbuddet.