Torsdag ved middagstid kunne B.T. berette, at den populære møbelbutik Casanova Møbler har smidt håndklædet i ringen og indgivet en konkursbegæring.

Heldigvis kunne Casanova Møblers ejer, Bjarne Jensen, forsikre, at butikken allerhøjst har trukket et depositum hos de kunder, der ikke har modtaget deres varer.

Nu har B.T. dog modtaget en række henvendelser fra kunder, der bestemt ikke er enige i den udlægning.

En af dem er 28-årige Frederikke Gyldholm Hansen.

Frederikke Gyldholm Hansen Vis mere Frederikke Gyldholm Hansen

»Jeg bestilte en lampe og to stole for cirka 8.500 kroner, og der skulle jeg betale det samlede beløb, før de kunne sende varerne,« fortæller hun til B.T.

Det flugter ikke med Bjarne Jensens udtalelse tidligere torsdag, hvor han gjorde klart, at firmaet kun har trukket penge fra deres kunder, når varerne er blevet modtaget.

Men Frederikke har ikke set snerten af hverken lampe eller stole.

Der er næsten gået to måneder siden hendes køb. Men hele hendes familie har handlet hos Casanova Møbler så mange gange, at hun egentligt ikke frygtede, at noget var galt.

Indtil torsdag ved middagstid da hun besøgte B.T.

»Så kunne jeg læse, at de var gået konkurs, og så fandt jeg jo ret hurtigt ud af, hvilken situation vi står i. Hvis vi ikke får vores penge tilbage, så er jeg ret fucked. 8.500 kroner er mange penge for mig,« siger hun.

Flere andre personer har kontaktet B.T. skriftligt og fortalt, at de også har betalt det fulde beløb for en ordre, som de ikke har modtaget.

Mange kunder kritiserer også butikken på dens Facebook-side, hvor de skriver, at det har været muligt at bestille varer online, og at butikken har trukket penge, selvom de nu ikke kan levere varen.

Konkursen skyldes ifølge ejeren af butikken blandt andet, at man ved den fysiske butik i Ringsted har været ramt af et massivt gravearbejde.

Gravearbejdet har nemlig – ifølge Bjarne Jensen – medført, at det nærmest har været umuligt for både leverandører og kunder at komme frem til butikken.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Casanova Møbler.

Det har indtil videre været uden held.