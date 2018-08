Det plagede onlineauktionshus Lauritz.com kunne øgede sit overskud i første halvår. Dog kun grundet frasalg.

København. Auktionshuset Lauritz.com er fortsat på retræte med en markant faldende aktivitet og omsætning. Det viser regnskabet for første halvår, hvor et frasalg dog sender overskuddet op.

Omsætningen på husets auktioner faldt i første halvår omkring 70 millioner til 366,8 millioner kroner. Omsætning er nært halveret til 58,0 millioner kroner fra 103,6 millioner kroner.

- Faldet er hovedsageligt udløst af lavere indtægter fra salget af partnerskabsaftaler og frasolgte forretninger.

- Resten af faldet skyldes lavere omsætning på auktionerne og faldet i den svenske krone, skriver Lauritz.com.

Halvåret har budt på 135.341 auktioner hos Lauritz.com med en gennemsnitlig salgspris på 2640 kroner. I første halvår 2017 var tallene 157.395 og 2646 kroner.

Indtægter fra partnerskaber var på nul kroner i første halvår mod 21 millioner kroner i samme periode sidste år.

Tidligere på ugen skrev Berlingske Business, at mange af de partnere, som Lauritz.com har solgt sit koncept til, har lånt af pengene af Lauritz.com og kan få svært ved at betale pengene tilbage.

Mens forretningsomfanget dykkede, steg nettoresultatet i første halvår til 27,8 millioner kroner fra 8,6 millioner kroner i første halvår 2017.

Det var dog stærkt hjulpet af, at Lauritz.com i starten af året solgte sin svenske division for kunst fra for 39,9 millioner kroner.

Samtidig er ejendommen Rovsingsgade 68, der tidligere var udset som hovedkvarter, solgt fra.

Lauritz.com har været under et gevaldigt økonomisk pres, siden det blev børsnoteret i 2016.

Det har sendt aktierne i selskabet markant ned, da der i perioder har været tvivl om, hvorvidt selskabet levede op til kravene i obligationslån til over 200 millioner kroner.

- Lauritz.com er i overensstemmelse med alle anvendelige finansielle forpligtigelser ved den 30. juni 2018, skriver Lauritz.com i regnskabet.

Selskabet blev børsnoteret til 16 svenske kroner aktien i 2016. Aktien kan - efter en mindre stigning onsdag - erhverves for 1,78 svenske kroner.

