Ved et møde torsdag formiddag fik de ansatte hos det franske olie- og gasselskab Total i Esbjerg at vide, at der skal skæres i medarbejderstaben.

Op mod 200 af de i alt omkring 1.500 medarbejdere vil blive afskediget.

Det skriver JydskeVestkysten.

Afskedigelserne rammer ifølge lokalmediet de ansatte ved kontoret på Esbjerg Havn, et antal konsulenter samt offshore-ansatte ved selskabets oliefelter i den danske del af Nordsøen.

Fyringerne falder som en del af en større omorganisering i olieselskabet, der er den største olie- og gasoperatør i Danmark.

I en pressemeddelelse forklarer den administrerende direktør for Totals aktiviteter i den danske Nordsø, Patrick Gilly, at reorganiseringen vil ændre den måde, man arbejder på, så man fremadrettet producerer mere effektivt:

'Desværre betyder ændringerne, at en række værdsatte kolleger vil forlade os. I løbet af denne vanskelige proces vil vi gøre vores bedste for at yde support til de berørte medarbejdere. Vi vil bestræbe os på at reducere afskedigelser ved at tilbyde vores medarbejdere alternative jobs inden for Total-Gruppen,' lyder det i pressemeddelelsen ifølge JydskeVestkysten.

I pressemeddelelsen begrunder man også beslutningen om at reorganisere sig med en midlertidig nedgang.

Det skriver Ritzau:

'Beslutningen om at transformere organisationen skal ses i lyset af en midlertidig nedgang på 40 procent af Totals danske nordsøproduktion grundet den kæmpemæssige ombygning af Tyra-platformene,' skriver Total i meddelelsen.

I 2019 lukker produktionen fra Tyra-felterne. Genopbygningen af felterne er færdig i 2022.

Totals organisation i København vil ikke blive påvirket.