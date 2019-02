Siemens og Alstom får EU-nej til togsammenlægning, og det tjener bare Kina, siger fransk finansminister.

Frankrigs finansminister tager forskud på en ventet afgørelse fra EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, onsdag klokken 11.45.

Kommissæren har afgjort sagen, og det blev et nej til en tysk-fransk togfusion mellem Siemens og Alstom. Det siger i hvert fald Bruno Le Maire.

Den franske minister kalder afgørelsen fra Vestagers kontor en "økonomisk fejltagelse". Det siger han til tv-kanalen France 2 ifølge nyhedsbureauet AP.

- Det kommer til at tjene Kinas økonomiske og industrielle interesser, siger Le Maire.

Sagen om en sammenlægning af togvirksomhederne i tyske Siemens og franske Alstom har været storpolitisk.

De seneste måneder har tyske og franske toppolitikere lagt pres på kommissionen for at få denne togfusion gennemført.

Deres argument har været, at det er nødvendigt, at EU også kan konkurrere globalt. Ellers bliver Europa et nemt bytte for Kina.

Er det ikke muligt at gennemføre fusionen nu, må man tilpasse reglerne, så EU også kan konkurrere på den globale scene, har det lydt fra blandt andre den tyske økonomiminister, Peter Altmaier.

Siemens producerer det tyske højhastighedstog ICE. Alstom står bag det franske højhastighedstog TGV.

Ambitionen har været at skabe en virksomhed, der kan tage kampen op mod kinesiske CRRC, som er verdens suverænt største på markedet.

