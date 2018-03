Brødrene Jan og Frank Eisbys virksomhed, Vetaphone, tjener styrtende med penge. Firmaet, der har specialiseret sig i at lave tryk på plastikemballage, har for syvende år i træk øget omsætning og havde sidste år et resultat på 23 millioner kroner.

Virksomheden blev skabt af brødrenes far, Verner Eisby, i 1951. Ved et rent tilfælde fandt han ud af, at man kun behandle plastfolier således, at det blev muligt at lave et pænt tryk. Efter 12 år med tests kom det i produktion, og nu - 67 år senere - er den lille virksomhed, der er gået i arv til Frank og Jan Eisby, en af verdens førende inden for emballagetryk.

Ifølge Børsen har det samlede resultat ligget på 100 millioner kroner siden 2010 for den ukendte virksomhed fra Kolding.

»Heldigvis er der ikke så mange der ved, hvad vi laver. Men vores far fandt tilbage i 1951 en proces, der forbedrer vedhæftningsevnen på eksempelvis en plastpose. Du kender det sikkert selv: Du har købt en stor portion kød og vil fordele det i nogle poser, som skal i fryseren. Men som regel kan du ikke med en tusch skrive dato og 'hakket oksekød' på poserne. Teksten flyder ud. Men det gør den ikke, hvis poserne gennemgår vores proces med overfladebehandling,« siger Jan Eisby til Børsen.

Succesen har fået flere kapitalfonde til at kontakte brødrene med henblik på at købe virksomheden.

Jan Eisby fortæller til Børsen, at den ikke er til salg. Brødrene erkender dog, at de muligvis bliver nødt til det, da der umiddelbart ikke er en tredje generation, som kunne tænke sig at drive det hele videre.

Han er selv i starten af 50'erne og ansvarlig for salget, mens broderen, Frank Eisby er administrerende direktør og er i starten af 60'erne.

Udover plastikposer er Vetaphone begyndt at satse massivt på etiketter til vin. Vetaphone har 55 fuldtidsansatte i Kolding og et netværk på 70 salgsagenter i verden.