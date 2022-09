Lyt til artiklen

Nu bekræfter et af verdens største rederier for første gang, at det foregår.

Mange virksomheder forsøger at komme ud af de langtidskontrakter, der blev indgået under coronapandemien på fragtområdet.

»Fordi spotpriserne er styrtdykket, oplever vi pres fra nogle kunder, der kræver at priserne bliver justeret på deres langvarige kontrakter,« siger Chang Chao-feng, operativ chef hos verdens niendestørste rederi, taiwanesiske Yang Ming, til Taipei Times.

Spotpriser er de dagsaktuelle priser, hvor man kan købe sig til containerplads på et skib.

De priser er normalt meget dyrere end de langvarige kontrakter, hvor virksomheder altså får en klækkelig rabat for at binde sig til et rederi gennem længere tid.

Problemet er bare, at de såkaldte spotpriser er styrtdykket hen over sommeren, og i september er de faktisk nu billigere end priserne på de langvarige kontrakter. Både i Asien og i USA.

Og mange virksomheder indgik eksempelvis langvarige kontrakter under coronapanikken, hvor markedet var ekstremt presset med stor mangel på containerplads.

Men lige nu er det altså blevet billigere at købe sig til plads fra afgang til afgang.

Ifølge Finans.dk har andre store rederier som A.P. Møller Mærsk og tyske Hapag-Lloyd begge tidligere afvist, at genforhandle de dyre langtidskontrakter.

Så firkantet er man ikke hos Yang Ming, lyder det. Her tilbyder man kortsigtede rabatter, hvis man får henvendelser om at genforhandle kontrakterne.

Det sker ifølge den operative chef, Chang Chao-feng, for at holde på kunderne.