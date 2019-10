Navnet er nærmest selvskreven på enhver kvindes ønskeseddel. Men den store succes har hun opnået på sin helt egen måde.

»Mange tænker, at man skal gøre ligesom alle andre. Det tror jeg ikke på. Det ville jeg dø i,« siger smykkedesigner Pernille Corydon.

Det er ikke kun danske kvinder, der har 'smykker fra Pernille Corydon' på ønskesedlen. Hendes smykker forhandles i dag i 20 lande, men succesen er vokset op af den sønderjyske muld i Haderslev.

I 2007 åbnede Pernille Corydon sit smykkeskrin for omverdenen, da hun åbnede butikken 'Bolig Boheme'. En butik, som stadig ligger i byens gågade.

Pernille designer selv alle firmaets smykker på sit kontor i Haderslev.

Her solgte hun alt fra tøj til makeup og boligindretning. Og så var der smykkerne af mærket Pernille Corydon. De blev efterhånden så populære, at hun ikke længere kunne gemme sig.

»Så måtte jeg jo stå ved, at det faktisk er mig, som laver dem,« siger hun og fortsætter:

»Derefter begyndte jeg at tage det alvorligt. Og i virkeligheden også at tage mig selv alvorligt,« siger hun.

Hun blev én af de kvinder, som turde at springe ud som selvstændig. I 2017 var tre ud af fire nye iværksættere mænd, og sådan har det - helt uændret - set ud over en længere årrække.

I dag sælger Pernille Corydon ca. 400.000 smykker om året, der bliver produceret i Thailand.

Det kreative univers har altid fyldt meget hos Pernille Corydon, der er vokset op i Kerteminde.

»Jeg ved ikke, om det er fordi, at man keder sig ude i de små byer. Bliver man så mere opfindsom?« siger hun.

Egentlig er hun uddannet pædagog, så titlen som smykkedesigner, guldsmed og forretningskvinde er autodidakt.

Jeg kommer op i det røde felt, hvis nogen mansplainer mig. Så skal jeg bare vise dem. Pernille Corydon, smykkedesigner

Det var ikke alle, som forstod, at hun opsagde sit job i børnehaven til fordel for iværksætterlivet.

»Jeg oplevede, at folk rystede på hovedet ad mig. De kunne ikke forstå, jeg troede på, at jeg kunne det, når jeg aldrig havde prøvet det,« siger hun og fortsætter:

»Der er nok en lille Pippi gemt i mig, som var sikker på, at det kunne hun godt, det der.«

På vej til toppen er hun stødt på mange kloge mennesker, som har sat spørgsmålstegn ved hendes måde at køre forretningen på. Dem lukker hun ørerne for.

Pernille Corydon designer ringe, øreringe, halskæder, armbånd og ankelkæder.

»Jeg bliver nogle gange drillet med derhjemme, at jeg kommer op i det røde felt, hvis nogen mansplainer mig. Så skal jeg bare vise dem,« siger hun og griner.

Det specielle ved Pernille Corydons iværksætterrejse er, at den ikke har været præget af lærerbøger eller iværksætternetværk.

Hun har brugt mavefornemmelsen som kompas.

»Jeg har gjort det på min måde og taget de beslutninger, som føles godt i maven,« siger hun.

Der skal selvfølgelig lidt forretning til. Hun kalder sin måde at drive forretning på for gammeldags.

»Jeg har hverken investorer eller en stor kassekredit i spil. Jeg har jo i virkeligheden mig selv på spil, men det har jeg det bedre med«, siger hun.

Og så selvfølgelig familien.

Hendes to børn på henholdsvis 15 og 17 år er eksempelvis vokset op med en mor, som har arbejdet meget.

Fakta om kvindelig iværksætteri: Tre ud af fire nye iværksættere i 2017 var mænd

I 2017 skabte kvinder primært virksomheder inden for serviceerhvervene:

23 procent af de kvindelige iværksættere startede inden for videnservice.

12 procent startede inden for handelsbrancen

11 procent startede i sundhed og socialvæsenbranchen Kilde: Danmarks statistik.

»Det kan jeg godt dunke mig selv i hovedet over på et tidspunkt. Men på den anden side, så er de vokset op med en mor, som er glad,« siger hun.

Pernille Corydon tror, at kvinder generelt har svært ved at sætte trygheden over styr. Og derfor er de måske så få kvindelige iværksættere.

»Jeg synes, at kvinder er stærke, men jeg tror, at vi er bange for, at vi ikke er gode nok,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er ikke en selvsikker person, men på nogle punkter, der ved jeg bare, at jeg kan.«

Pernille Corydon startede med at sælge hjemmelavede smykker i 2007.

Hun har samtidig været heldig 'at ramme markedet på et tidspunkt, hvor hun passede ind'.

Pernille Corydon tror på tålmodighed. Hun er ikke blevet forblændet af de hurtige succeshistorier.

»Vi skal ikke vækste for vækstens skyld, vi skal kunne følge med. Hvis tempoet bliver højere, så mister jeg følingen, og det vil jeg ikke,« siger hun og fortsætter:

»Man skal ikke gøre det for at blive velhavende. Man skal gøre det, fordi man ikke kan lade være.«