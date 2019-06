Alvorligt syg af leverkræft måtte Lars Larsen fredag meddele, at han forlader formandsposten i Jysk.

Dermed satte han punktum for godt fire årtier, hvor han gik fra at bære tilnavnet ’Fattig-Lars’ til at have bygget et af de mest imponerende forretningsimperier i Danmark.

En skæbne, som på ingen måde lå i kortene, da Lars Larsen voksede op i Hurup uden for Thisted.

Her voksede han op med tre ældre søskende og en mor, som med årene udviklede svære psykiske problemer og prægede børnenes opvækst markant.

Lars Larsens far døde kort før hans fødsel. Det betød, at familien måtte opgive det landbrug, faren drev.

Dødsfaldet gav familien et hårdt udgangspunkt, og Lars Larsens primære rolle i barndommen blev at passe sin syge mor, mens de tre søskende arbejdede for at brødføde familien.

I en periode var tilstanden så grel, at han fik tilnavnet ’Fattig-Lars’.

Men som 18-årig startede Lars Larsen i 1966 en af de mest bemærkelsesværdige opstigninger i danmarkshistorien.

Her fik han læreplads i ’Magasin H & L’ i Thisted, som solgte gardiner, dyner, sengetøj og andre boligartikler.

Hans skæbne var beseglet.

De følgende år arbejde han i en gardinforretning og i et bolighus nær Aalborg, hvor hans kone havde fået læreplads.

I 1979 åbnede han så sin egen forretning med navnet Jysk Sengetøjslager i Aarhus.

Lars Larsen. Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere Lars Larsen. Foto: PALLE HEDEMANN

Og så gik det stærkt.

Allerede fem år senere i 1984 havde Lars Larsen åbnet 40 butikker i Jysk Sengetøjslager, der samme år blev en international kæde og åbnede på Grønland og i Tyskland.

Og selvom danskerne på det tidspunkt nok havde bemærket Lars Larsens hastigt voksende forretning, blev han for alvor et kendt ansigt, da han tonede frem på TV 2 med en række reklamer, der blev ikoniske:

’Goddaw, jeg hedder Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud til dig,’ indledte han sine reklamer. En sætning, han de kommende årtier blev kendt for, mens hans dyneimperium buldrede frem.

For det gjorde det virkelig. Da Lars Larsen i 1998 fyldte 50 år, var Jysk oppe på 500 butikker på tværs af flere lande.

I 2005 ramte kæden 1.000 butikker. I 2011 ramte Jysk 2.000 butikker. Året forinden – i 2010 – var Lars Larsen slået til Ridder af Dannebrog.

Da Jysk i 2019 kunne fejre 40-års jubilæum, stod Lars Larsen med en kæde, der havde vokset fra én butik i Aarhus i 1979 til 2.700 Jysk-butikker fordelt på 52 lande.

Jysk har i dag 23.000 ansatte og omsatte i 2018 for svimlende 26,6 milliarder kroner. De sidste fem år alene har Jysk haft et overskud på samlet 15,3 milliarder kroner.

Direktør Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager. Foto: HENNING BAGGER Vis mere Direktør Lars Larsen, Jysk Sengetøjslager. Foto: HENNING BAGGER

Ud over dyneimperiet har Lars Larsen engageret sig i en lang række andre forretninger – i sær det seneste årti har han været aktiv i forhold til at opkøbe og drive firmaer.

Ved siden af Jysk er hans mest kendte ejerskaber firmaer som Bolia, Letz Sushi, Himmerland Golf og Spa Resort, Ilva, Idemøbler og Sengespecialisten.

Lars Larsen har ifølge Forbes en personlig formue på 32,3 milliarder kroner.

Det gør ham til Danmarks fjerderigeste person og placerer ham som nummer 424 på listen over verdens rigeste.