Mens coronakrisen stadig kradser voldsomt i mange virksomheder, har andre tjent gode penge under pandemien.

En af dem, der har oplevet plus på kontoen under corona, er Wet Wipes. De strenge krav til hygiejne under krisen har nemlig i den grad har smittet af på virksomheden.

Wet Wipes, der primært producerer klude til desinfektion og rengøring, endte nemlig i 2020 med et resultat, der står i stærk kontrast til de tidligere år. Det skriver Finans.dk.

Både i 2017 og 2018 bød kassen på underskud for virksomheden. I 2019 lød overskuddet på 142.000 kroner – i 2020 på intet mindre end 16,5 millioner kroner.

Wet Wipes har altså mere end 100-doblet deres resultatet, og virksomhedens medarbejdere har ifølge den administrerende direktør og hovedaktionær, Philip Christian Glad, skullet kæmpe i en grad »så blodet sprang.« Det fortæller han til Finans.dk og tilføjer:

»Under corona har vi haft meget, meget, meget travlt. Vi har fået gigantiske forespørgsler, og har prioriteret benhårdt at levere til sundhedssektoren i Norden,« siger Philip Christian Glad.

Ifølge ham kommer virksomheden stærkere ud af krisen, hvilket har givet anledning til at genoverveje Wet Wipes potentielle partnerskaber. Og ikke mindst fordi coronavirussen har sat renhed og hygiejner højt på dagsordenen, som i den grad er til deres fordel.

Wet Wipes blev stiftet i 2007 og er familieejet af Philip Christian Glad og Frederik Christian Glad.