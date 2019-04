Mens Netflix i første kvartal fik flere abonnenter end ventet, skuffer forventningerne til dette kvartal.

Forventningerne til antallet af nye abonnenter hos Netflix i andet kvartal af 2019 er under niveauet for sidste år.

Det har markedet umiddelbart reageret negativt på med et aktiefald på fire procent.

I andet kvartal forventer Netflix således fem millioner nye abonnenter på verdensplan.

Det er et stykke under andet kvartal sidste år, hvor der kom 5,45 millioner nye abonnenter til.

Abonnementstallene for første kvartal af 2019 har til gengæld overrasket positivt.

Her rapporterer Netflix, at man på verdensplan fik 7,86 millioner nye abonnenter, hvilket lå et godt stykke over analytikernes forventningerne.

Blandt streaming-gigantens succeser i første kvartal er roste egenproducerede serier som "Russian Doll" og "Sex Education".

I 2018 brugte Netflix knap 50 milliarder kroner på indhold til tjenesten, og ledende personer hos selskabet har sagt, at det tal vil stige i 2019.

/ritzau/Reuters