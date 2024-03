Passagertallet i Københavns Lufthavn nærmer sig niveauet fra før corona. Høj vækst på ruter til Asien.

Selv om passagertallene i Københavns Lufthavn fortsat ikke er lige så høje som i tiden før corona, så vokser de støt og jævnt.

Lufthavnen har opgjort antallet af passager, der benyttede lufthavnen i januar, til godt 1,7 millioner.

Det er 13 procent lavere end samme måned i 2019, men er syv procent højere end januar sidste år. Det svarer til en fremgang på 115.000 passagerer på et år.

- Det er tydeligt, at rejselysten fortsætter med at stige. Januar er gået godt, og der er stadig flere passagerer, som vælger at flyve fra Københavns Lufthavn.

- Det er en positiv udvikling, som vi er meget tilfredse med, siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn.

Selv om det traditionen tro er de nære storbyer London, Oslo og Stockholm, der trækker flest passagerer, så er Asien også begyndt at rykke på sig som rejsedestination, efterhånden som genåbningen østpå også er ved at slå igennem.

Ruterne til Asien og Mellemøsten er vokset med 47 procent sammenlignet med passagertallet for et år siden.

- Thailand er virkelig populær her i vintermånederne.

- Faktisk er vi fuldstændig tilbage på niveau med tiden før corona - og det er særligt Bangkok, som både SAS og Thai Airways flyver til, de fleste passagerer vælger, siger Peter Krogsgaard.

Han forventer, at februar kommer til at stå i vinterferiens tegn med masser af passagerer til destinationer i Schweiz, Østrig og Italien. Spanien trækker dog også i de rejsende, der ikke er til ski og sne.

/ritzau/