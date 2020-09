Danmark havde ikke anmeldt statsstøtte til EU-Kommissionen, så TV2 skal betale renter, siger generaladvokat.

TV2 skal betale "ulovlighedsrenter" til staten, efter at kanalen modtog statsstøtte for 20 år siden, lyder et forslag til en afgørelse fra en af EU-Domstolens generaladvokater i en sag rejst af Viasat ved Østre Landsret.

Gennemgangen af sagen er ikke bindende. Men generaladvokatens forslag følges i flertallet af tilfældene.

De såkaldte "ulovlighedsrenter" omhandler en statsstøtte, som TV2 modtog i perioden 1995 til 2002. Konkurrenten Viasat har anlagt flere sager på baggrund af støtten fra staten.

Argumentet fra Viasat har været, at det er uretfærdig konkurrence, når TV2 fik ulovlig støtte, mens de to kanaler var i kamp om de samme reklamepenge og de samme seere.

Støtten til TV2 blev senere erklæret forenelig med EU's statsstøtteregler. Men Danmark havde ikke anmeldt statsstøtten, før den blev givet, og dermed var den formelt ulovlig i støtteperioden.

Derfor har Viasat rejst krav om, at TV2 skal betale ulovlighedsrenter til staten. Ifølge Viasats krav er disse renter på 1,75 milliarder kroner.

Det fremgår af generaladvokatens forslag til dom, der blev udsendt torsdag formiddag.

Det er EU-Kommissionen, som benytter ordet "ulovlighedsrenter" om renter i den periode, da støtten endnu ikke var godkendt. Det er perioden fra støtten blev givet, til den blev endeligt godkendt af EU-Kommissionen i 2011.

Det er en såkaldt præjudiciel sag, hvor en domstol i et medlemsland beder EU-Domstolen om at fortolke EU's love. Det er Østre Landsret, som har bedt om EU-Domstolens afgørelse af spørgsmålet om renter.

Der ventes afgørelse i sagen fra EU-Domstolen på et senere tidspunkt.

/ritzau/